Schutzgeld

SAT.1Staffel 7Folge 1348
Folge 1348: Schutzgeld

45 Min.Ab 12

Sebastian wird beschuldigt, eine Nylonschnur quer über einen Schotterweg gespannt zu haben, in die Lukas mit seinem Fahrrad fuhr, schlimm stürzte und sich zahlreiche Verletzungen zuzog. Lukas hatte Sebastian wegen seiner Schutzgeldforderungen verpfiffen, woraufhin Sebastian vom Gericht 40 Stunden Sozialarbeit aufgebrummt bekam ...

