Richter Alexander Hold
Folge 1348: Schutzgeld
45 Min.Ab 12
Sebastian wird beschuldigt, eine Nylonschnur quer über einen Schotterweg gespannt zu haben, in die Lukas mit seinem Fahrrad fuhr, schlimm stürzte und sich zahlreiche Verletzungen zuzog. Lukas hatte Sebastian wegen seiner Schutzgeldforderungen verpfiffen, woraufhin Sebastian vom Gericht 40 Stunden Sozialarbeit aufgebrummt bekam ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1