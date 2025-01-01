Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Wenn Muttis Tochter Kohle will

SAT.1Staffel 7Folge 1349
Wenn Muttis Tochter Kohle will

Richter Alexander Hold

Folge 1349: Wenn Muttis Tochter Kohle will

45 Min.Ab 12

Die arbeitslose und vorbestrafte Gisela Kurz soll ihre Tochter Anke aus Habgier gegen einen Küchenschrank gestoßen haben, der sich daraufhin aus der Gipswandverankerung löste und somit Anke unter sich begrub. Hat sie ihre Tochter überfallen, um an die 10.000 Euro zu kommen, die das Mädchen von ihrem Konto abgehoben hat?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

