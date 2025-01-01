Richter Alexander Hold
Folge 1351: Supermarket Soap Opera
45 Min.Ab 12
Die Supermarktangestellte Gabi Loderer hatte mit ihrer Kollegin Ivanka wie so oft Streit. Aus Wut soll sie unmittelbar danach das Kosmetikregal, vor dem Ivanka stand, umgestoßen haben, so dass die Frau darunter begraben wurde und sich mehrere Verletzungen zuzog. Beging Gabi die Tat, weil Ivanka ein Geheimnis über sie herausbekommen hatte und ihr drohte sie anzuzeigen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1