Richter Alexander Hold
Folge 1352: Gefährliche Flitterwochen
45 Min.Ab 12
Die schwangere und frisch verheiratete Natalie Fuhrmann soll angeblich versucht haben, ihre ehemalige Freundin Zita Kretschmer zu erschießen - die beiden saßen jahrelang zusammen im Jugendgefängnis. Diesen dunklen Teil ihrer Vergangenheit hatte Natalie ihrem vermögenden Ehemann allerdings verschwiegen und wurde deshalb von Zita erpresst ...
