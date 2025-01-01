Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1353
45 Min.Ab 12

Dem Schüler und freiwilligem Feuerwehrmann Stefan Raither wird vorgeworfen, das Gartenhäuschen seiner Stiefmutter in Brand gesetzt zu haben. Wollte der Angeklagte Nico, den Freund seiner Stiefschwester, der sich in dem Häuschen aufhielt, mit Absicht verletzen? Aber warum hat dann ausgerechnet er die Flammen gelöscht und Nico gerettet?

