Damals in Thailand

SAT.1Staffel 7Folge 1355
Folge 1355: Damals in Thailand

45 Min.Ab 12

Tobias Kany wird beschuldigt, die Kellnerin Natalie Miller vor der Bar, in der sie arbeitete, erschossen zu haben. Fest steht, dass er Natalie und ihrem Freund Sven die Schuld dafür gibt, dass seine Freundin in Thailand unschuldig wegen Drogenschmuggels ins Gefängnis musste und dort von einer Insassin erstochen wurde. Er hat das Pärchen terrorisiert, aber wurde er auch zum Mörder?

SAT.1
