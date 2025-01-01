Richter Alexander Hold
Folge 1397: Hilferuf aus dem Kofferraum
45 Min.Ab 12
Der arbeitslose Thilo soll seinen Vater Lothar niedergeschlagen, ihm 50.000 Euro aus seiner Aktentasche gestohlen und ihn anschließend in den Kofferraum seines Wagens gesperrt haben. Wollte sich Thilo tatsächlich mit dem Geld nach Holland absetzen, um sich endgültig von seinem Vater und seiner Stiefmutter loszusagen, mit der er überhaupt nicht klar kam? Und wo befindet sich das Geld jetzt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1