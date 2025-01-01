Richter Alexander Hold
Folge 1404: Im Dunkeln
45 Min.Ab 12
Der durch einen Autounfall erblindete Angeklagte Marius Deter soll seinen Freund Sven erdrosselt haben. Gestand Sven seinem Freund seine Schuld an dem Autounfall, bei dem auch Marius' damalige Freundin ums Leben kam? Oder stecken eine weitere Person und ein Auftragskiller hinter der Gewalttat?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1