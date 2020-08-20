Richter Alexander Hold
Folge 1405: Möbiusstrasse 1
46 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Der Angeklagte Jens Küster, der bereits wegen eines Sexualdelikts vorbestraft ist, soll versucht haben, seine Freundin und Nachbarin Sandra zu vergewaltigen. Wollte Jens sich nehmen, was Sandra ihm verweigerte und schlug er sie nieder, als sie sich zu Wehr setzte? Und ist Ronny, der zwielichtige Ex-Freund von Sandra, wirklich ihr Retter?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
