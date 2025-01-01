Richter Alexander Hold
Folge 1406: Ein Job - keine Chance
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Jacqueline Voss soll rasend vor Wut gewesen sein, als ihre Mitschülerin Lena die Zusage für den Ausbildungsplatz als Arzthelferin bekommen hatte. Verprügelte sie daraufhin Lena und drohte ihr mit weiteren Schlägen, falls sie nicht zu ihren Gunsten auf die Stelle verzichtet?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
