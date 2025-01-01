Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ein Job - keine Chance

SAT.1Staffel 8Folge 1406
Ein Job - keine Chance

Richter Alexander Hold

Folge 1406: Ein Job - keine Chance

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Jacqueline Voss soll rasend vor Wut gewesen sein, als ihre Mitschülerin Lena die Zusage für den Ausbildungsplatz als Arzthelferin bekommen hatte. Verprügelte sie daraufhin Lena und drohte ihr mit weiteren Schlägen, falls sie nicht zu ihren Gunsten auf die Stelle verzichtet?

