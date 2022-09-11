Die Frauen und das Liebe ViehJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1413: Die Frauen und das Liebe Vieh
45 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 12
Ursula Menach soll aus Eifersucht ihre Konkurrentin Marianne über Nacht in den Heuschober gesperrt haben, wo Marianne beim Befreiungsversuch schwer stürzte und sich eine Unterkühlung zuzog. Wollte Ursula endlich mit dem Bauern Georg allein sein, um ihn für sich zu gewinnen? Oder steckt Bernadette, die Haushälterin des Bauern, hinter der Tat, weil sie um ihren Job fürchtete?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1