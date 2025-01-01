Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Falsch investiert

SAT.1Staffel 8Folge 1414
Falsch investiert

Falsch investiertJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1414: Falsch investiert

45 Min.Ab 12

Fred Suttner verlor aufgrund riskanter Aktienoptionsgeschäfte einen Großteil seiner Ersparnisse. Gab er seinem Freund Achim die Schuld dafür und stieß ihn deshalb von einer Brücke in den Tod? Oder hat Clara ihren Mann getötet, als sie erfuhr, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat und sie deshalb verlassen will? Schließlich wünscht sie sich schon lange Kinder ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen