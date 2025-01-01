Richter Alexander Hold
Folge 1418: Der Prinz von Dixiland
45 Min.Ab 12
Markus Schmitz soll seinen Nachbarn Horst auf dessen Grundstück mit einem Stück Abwasserrohr niedergeschlagen haben. Wurde er aus Rache zum Täter? Schließlich kann er seit nunmehr einem Jahr seine Toilette nicht benutzen, weil Horst die Verlegung der Abwasserrohre sabotiert ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1