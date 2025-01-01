Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gammelfleisch

SAT.1Staffel 8Folge 1419
Folge 1419: Gammelfleisch

45 Min.Ab 12

Schlich sich der Angeklagte Andreas Tief in das Krankenhauszimmer von Peter Klausmann und versuchte diesen zu ersticken? Wollte der Gastwirt damit verhindern, dass sein ehemaliger Kumpel dem Gesundheitsamt meldet, dass er Gammelfleisch aus Osteuropa importiert und seinen Kunden serviert hat? Oder versuchte Luis Klausmann seinen Bruder umzubringen, um dessen Frau Tina endlich für sich alleine zu haben? Denn die beiden hatten eine Affäre ...

Richter Alexander Hold
SAT.1
