SAT.1Staffel 8Folge 1420
Folge 1420: Unter der Maske

45 Min.Ab 12

Elke Halmer soll ihren Ehemann Jürgen erstochen haben, während dieser einen Einbruch in seinen eigenen Handyladen vortäuschte. Ist es wahr, dass sie ihn für einen echten Einbrecher hielt und ihn deshalb in ihrer Angst getötet hat? Oder ist sie ausgerastet, weil er sich von ihr scheiden lassen wollte?

SAT.1
