Richter Alexander Hold
Folge 1421: Schulmädchen-Intrigen
45 Min.Ab 12
Jule Böhme soll ihre Mitschülerin Christina betäubt und in eine Kiste gesperrt haben, aus der sie erst nach 34 Stunden befreit werden konnte. Wollte Jule damit verhindern, dass Christina ihr wieder einmal dazwischenfunkt, wenn sie sich am Abend mit ihrem Schwarm Tim trifft?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1