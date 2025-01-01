Richter Alexander Hold
Folge 1422: Nicht mit meiner Tochter
45 Min.Ab 12
Die beiden mittellosen Freunde Daniel und Kevin sollen den Wagen von Joachim mit Zahnpasta beschmiert und das Türschloss mit Sekundenkleber verschmiert haben. Wollten sie mit der Tat verhindern, dass Laura, Joachims Tochter, über die Ferien nach München fährt? Schließlich ist Kevin unsterblich in das reiche Mädchen verliebt, wird jedoch von dessen Eltern abgelehnt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1