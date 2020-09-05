Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Im (Drogen-)Rausch

SAT.1Staffel 8Folge 1423vom 05.09.2020
Im (Drogen-)Rausch

Im (Drogen-)RauschJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1423: Im (Drogen-)Rausch

45 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12

Der Diskothekenbesitzer Mario ist angeklagt, der minderjährigen Vanessa Drogen untergejubelt und sie anschließend mitten in der Nacht und bei Eiseskälte auf der Straße ausgesetzt zu haben. Wollte er ihr eine Lektion erteilen, um sie endlich loszuwerden? Schließlich wurden Vanessas Methoden, Mario an sich zu binden, immer krasser.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen