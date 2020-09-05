Richter Alexander Hold
Folge 1423: Im (Drogen-)Rausch
45 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12
Der Diskothekenbesitzer Mario ist angeklagt, der minderjährigen Vanessa Drogen untergejubelt und sie anschließend mitten in der Nacht und bei Eiseskälte auf der Straße ausgesetzt zu haben. Wollte er ihr eine Lektion erteilen, um sie endlich loszuwerden? Schließlich wurden Vanessas Methoden, Mario an sich zu binden, immer krasser.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1