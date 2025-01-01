Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Staffel 8Folge 1424
Folge 1424: Omas Schuhkarton

45 Min.

Internatsschüler Jacob soll Ulf, dem Stiefvater seiner Freundin Rebecca, gewaltsam einen Schuhkarton mit 20.000 Euro Inhalt abgenommen haben. Jacob jedoch streitet die Tat ab - aber warum konnte er plötzlich seine hohen Schulden bei einem Mitschüler begleichen?

SAT.1
