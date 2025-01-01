Richter Alexander Hold
Folge 1426: Wiebke on Ice
45 Min.Ab 12
Désirée wird beschuldigt, ihrer stark übergewichtigen Schwester Wiebke auf der Eislaufbahn einen Schneeball mit solcher Wucht gegen den Kopf geworfen zu haben, dass Wiebke schwer gestürzt ist und sich das Steißbein brach. Wollte Désirée mit ihrer hinterhältigen Aktion verhindern, dass sie Wiebke mit auf eine Party nehmen muss? Oder wollte jemand anderes verhindern, dass Wiebke auf der Party erscheint?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1