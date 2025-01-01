Richter Alexander Hold
Folge 1435: Der falsche Weg
45 Min.Ab 12
Der Schüler Bastian soll bei Alexander, dem damaligen Freund seiner Tante, eingebrochen sein, Designer-T-Shirts gestohlen und Alexander niedergeschlagen haben, als dieser ihn bei der Tat überraschte. Überließ Bastian die Beute wirklich einem Mitschüler zum Verkauf, um bei dessen Clique anerkannt zu werden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1