Tod im Fahrstuhl - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1442: Tod im Fahrstuhl - Teil 1
45 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12
Maximilian Bürger soll die Escortdame Bettina Zenk am Abend in das Bürogebäude einer Kosmetikfirma bestellt haben, um mit ihr einen netten Abend zu verbringen. Am nächsten Morgen wurde sie tot im Fahrstuhl gefunden. Hat sie dem verheirateten Angeklagten damit gedroht, seine Frau über seine Eskapaden zu informieren, oder will dem Angeklagten nur jemand die Tat anhängen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1