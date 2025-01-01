Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tod im Fahrstuhl Teil 2 / Weg von der Strasse

SAT.1Staffel 8Folge 1443
Folge 1443: Tod im Fahrstuhl Teil 2 / Weg von der Strasse

45 Min.Ab 12

Fall 1: Fortsetzung der Verhandlung von gestern... Fall 2: Die 15-jährige Obdachlose Lucy soll den Bankkaufmann Benjamin nach dessen Supermarktbesuch überfallen, verprügelt und dessen teure Einkäufe gestohlen haben. Wollte sie sich mit den gestohlenen Lebensmitteln bei anderen Straßenkindern einen komfortableren Schlafplatz erkaufen?

