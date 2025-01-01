Richter Alexander Hold
Folge 1447: Herzensbrecher Mike
45 Min.Ab 12
Die schwangere Schülerin Sandy soll ihren zehn Jahre älteren Freund Mike bewusstlos geschlagen und anschließend in ein Schwimmbecken gestoßen haben. Nur das schnelle Eintreffen des Hoteliers Fabian rettet Mike das Leben. Wollte Sandy sich dafür rächen, dass Mike sich kurz vorher per SMS von ihr getrennt hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
