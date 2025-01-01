Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das rote Haar

SAT.1Staffel 8Folge 1449
Das rote Haar

Richter Alexander Hold

Folge 1449: Das rote Haar

45 Min.Ab 12

Henning Boll erbeutete vor sieben Jahren zusammen mit Kai Lampert bei einem bewaffneten Banküberfall 100.000 Euro. Während der Angeklagte mit dem Geld fliehen konnte, wurde sein Komplize Kai gefasst und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Kai suchte nach seiner Entlassung Henning auf und verlangte den Anteil seiner damaligen Beute. Erschoss der Angeklagte Kai bei der Geldübergabe?

