Richter Alexander Hold
Folge 1453: Treffen mit dem Tod
46 Min.Ab 12
Die Schülerin Sylvia Hensel wird beschuldigt, ihren Bruder Dominik absichtlich mit einem Geländewagen angefahren zu haben, als Dominik auf einem Fahrrad unterwegs war. Er verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Kopfverletzungen. War ein vorausgegangener Streit das Motiv der Tat? Wo befindet sich das Tatfahrzeug jetzt? Und was ist an dem Gerücht dran, dass die Geschwister ein Liebespaar waren?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1