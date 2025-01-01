Richter Alexander Hold
Folge 1457: Kegelclub "Alle Neue"
45 Min.Ab 12
Anke Budde soll ihrer Kegelschwester Gisela eine schwere Kegelkugel absichtlich auf den Fuß fallen gelassen haben. Wollte sich Anke dafür rächen, dass Gisela mit ihrem Schwarm Robert auf der Kegeltour zusammengekommen war?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1