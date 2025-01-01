Richter Alexander Hold
Folge 1459: Bunkerparty - Teil 1
45 Min.Ab 12
Roland verbüßt zurzeit eine fünfjährige Jugendstrafe wegen Totschlags. Hat er während seines Hafturlaubs wieder getötet und nach einer Party in einem alten Bunker den Gymnasiasten Markus ermordet, weil er von Rolands Vergangenheit als Neonazi und der Haftstrafe erfahren hat und Rolands neuer Freundin davon erzählen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1