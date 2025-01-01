Richter Alexander Hold
Folge 1463: Sexuelle Aufklärung XXL
45 Min.Ab 12
Petra Lotterschmidt soll Timo, einem Klassenkameraden ihrer Tochter Caroline, aufgelauert und ihn niedergeschlagen haben, um an sein Handy zu kommen. Angeblich wollte sie auf diese Weise in den Besitz einer Videoaufnahme gelangen, auf der zu sehen ist, wie Petra mit Timo ein strenges Interview über seine Einstellung zur Sexualität und zu seinen Absichten im Hinblick auf ihre 15-jährige Tochter führt.
