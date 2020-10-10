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Richter Alexander Hold

Ein Sarg voller Drogen

SAT.1Staffel 8Folge 1466vom 10.10.2020
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Folge 1466: Ein Sarg voller Drogen

45 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 12

Der Bestatter Adrian ist angeklagt, in einem Sarg Heroin geschmuggelt und seinen Kollegen Steffen erdrosselt zu haben, der ihm angeblich auf die Schliche kam. Doch der wegen Drogenhandels vorbestrafte Mann behauptet, er hätte sein Leben geändert und würde nicht mehr dealen. Aber wie kam dann das Heroin in den Sarg? Und warum wurde sein Kollege umgebracht?

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