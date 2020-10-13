Sunnyboy auf AbwegenJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1472: Sunnyboy auf Abwegen
45 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Tim Diedrich, ein Sunnyboy und Aufreißer wie er im Buche steht, soll seine Ex-Freundin, die Solariumsaushilfe Marion, überfallen haben. Er soll 2.500 Euro in bar aus der Kasse entwendet haben. Tat er dies um seine Geldknappheit zu beseitigen? Wurde er zum Diebstahl angestiftet und schützt nun jemanden? Oder benötigt er das Geld doch für seine ausschweifenden Partys und Frauengeschichten?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 9-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold