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Richter Alexander Hold

Tödliches Wettrennen

SAT.1Staffel 8Folge 1473vom 13.10.2020
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Folge 1473: Tödliches Wettrennen

45 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12

Die Angeklagte Schülerin Julia soll den Maurergesellen Moritz in Tötungsabsicht von einem Baugerüst geschubst haben. Wollte sie sich mit der Tat dafür rächen, dass Moritz ihren Bruder Bastian vor Jahren zu einem illegalen Autorennen herausgefordert hatte und dieser dabei tödlich verunglückte? Oder ist Moritz' eifersüchtiger Bruder Robert der wahre Täter? Hatte er Angst um seine Ehe? Schließlich ist er mit Moritz' Ex-Freundin Christine verheiratet ...

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