Richter Alexander Hold
Folge 1474: Trauer und Erleichterung
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte Stefan soll seinen Schwiegervater Armin auf dem Gewissen haben. Stellte Stefan das Auto mit dem stark alkoholisierten Mann nach einem heftigen Streit mitten auf den Bahngleisen ab? Oder wurde der cholerische Bauunternehmer von Geschäftspartnern umgebracht? Auffällig ist, dass weder seine Frau noch seine beiden Kinder um den Mann trauern. Sie halten zum Angeklagten. Haben sie vielleicht selbst etwas mit der Tat zu tun?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1