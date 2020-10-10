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Richter Alexander Hold

Einer für alle - Alle für einen

SAT.1Staffel 8Folge 1483vom 10.10.2020
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Folge 1483: Einer für alle - Alle für einen

45 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 12

Die drei Bandkollegen Julian, Philipp und Frank sind angeklagt, weil sie ein HiFi-Geschäft ausgeraubt haben sollen. Die drei halten wie Pech und Schwefel zusammen und streiten die Tat ab. Kann Ursula, die Vermieterin des Bandproberaums, die Jungs mit ihrem Alibi entlasten? Steckt womöglich Renate, die Geschäftsinhaberin des HiFi-Ladens, selbst hinter der Tat, um Versicherungsbetrug zu begehen? Oder gibt es einen ganz anderen Grund für den Raub?

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