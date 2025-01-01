Richter Alexander Hold
Folge 1495: Die Frau an der Treppe
45 Min.Ab 12
Der angeklagte Sebastian Maurer ist eigentlich der perfekte Schwiegersohn: ordentlich, höflich und liebevoll. Doch nun ist er angeklagt. Er soll einen Obdachlosen in dessen Zelt erstochen haben. Ein anderer Obdachloser behauptet nun, dass Sebastian eigentlich ihn töten wollte, weil er den Angeklagten erpresst hat. Hat Sebastian doch eine dunkle Seite? Und war er wirklich erpressbar?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1