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Richter Alexander Hold

Das Messie-Haus

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1503vom 17.10.2020
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Richter Alexander Hold

Folge 1503: Das Messie-Haus

46 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 12

Die 1.500ste Folge von "Richter Alexander Hold" behandelt den Fall des Messies Gunther Rell. Er soll seine Bekannte Jule erstochen haben, als diese gegen seinen Willen versucht hat, das zugemüllte Haus zu entrümpeln. Gunthers Noch-Ehefrau nimmt ihn in Schutz und glaubt, er sei viel zu gutmütig für so eine schreckliche Tat. Ist Gunther wirklich unschuldig oder hat er sich, seit seine Frau weg ist, radikal verändert?

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