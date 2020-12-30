Richter Alexander Hold
Folge 1505: Astrokurs ins Glück
45 Min.Folge vom 30.12.2020Ab 12
Rita Döneke wollte, gegen den Willen ihres Mannes Günther Döneke, mit ihrer Tochter Jacqueline über das Wochenende zu einem überteuerten Astrokurs fahren. Schlug Rita ihrem Ehemann mit einer Gartenschaufel auf den Hinterkopf, weil er ihnen kein Geld für den Kurs geben wollte? Oder hatte der verfeindete Nachbar einen Grund, Günther auf diese Weise etwas heimzuzahlen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold