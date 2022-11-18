Richter Alexander Hold
Folge 1513: Der essende Nachbar
46 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Der arbeitslose Andreas soll die Engländerin Grace Whitaker überfallen haben, um an Geld für seine schwangere Frau zu kommen. Er behauptet zwar, dass er nichts mit dem Überfall zu tun hatte, doch Sven, der Grace zur Rettung kam, ist sich sicher, dass Andreas der Räuber ist. Zusätzlich wird Andreas auch noch in Verbindung mit dem Verschwinden der 75-jährigen Josephin gebracht, die Grace besuchen wollte. Hat er die alte Dame umgebracht?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1