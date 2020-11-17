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Richter Alexander Hold

True Romance

SAT.1Staffel 8Folge 1515vom 17.11.2020
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Richter Alexander Hold

Folge 1515: True Romance

45 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12

Sechs Freunde veranstalten ein Grillfest am See, aber am nächsten Morgen sind nur noch fünf am Leben. Die Leiche von Oliver Becker wird auf der kleinen Insel in der Mitte des Sees gefunden. Es sieht so aus, als sei Oliver von seinem besten Freund Malte Brückner aus Eifersucht ertränkt worden. Hat der angeklagte Malte wirklich aus gekränktem Stolz gehandelt? Oder steckt hinter der Tat eine üble Wette unter den Freunden, die einer von ihnen mit dem Leben bezahlen musste?

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