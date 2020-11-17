Richter Alexander Hold
Folge 1515: True Romance
45 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Sechs Freunde veranstalten ein Grillfest am See, aber am nächsten Morgen sind nur noch fünf am Leben. Die Leiche von Oliver Becker wird auf der kleinen Insel in der Mitte des Sees gefunden. Es sieht so aus, als sei Oliver von seinem besten Freund Malte Brückner aus Eifersucht ertränkt worden. Hat der angeklagte Malte wirklich aus gekränktem Stolz gehandelt? Oder steckt hinter der Tat eine üble Wette unter den Freunden, die einer von ihnen mit dem Leben bezahlen musste?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold