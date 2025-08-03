Der Mann in meinem BettJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1575: Der Mann in meinem Bett
45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Der Schreiner Steffen Austen soll den Geschäftsmann Nicolas von Koldenhoff mit einem Ast niedergeschlagen haben. Der Racheakt eines betrogenen Ehemannes? Denn der Schreiner fand den Immobilienmakler bei der Rückkehr von einer Reha in seinem eigenen Ehebett vor. Der Lover seiner Frau hatte sich mit Sack und Pack im Haus der Austens einquartiert. Ist dem gehörnten Ehemann eine Sicherung durchgebrannt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1