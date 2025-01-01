Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nicht mit meiner Schwester

SAT.1Staffel 9Folge 1581
Nicht mit meiner Schwester

Nicht mit meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1581: Nicht mit meiner Schwester

45 Min.Ab 12

Roman Krassnitz macht sich Sorgen um seine 13-jährige Schwester Jenny. Die will mit ihrem gleichaltrigen Freund Dustin Schröder ein Erotikvideo drehen. Um das zu verhindern, soll Roman seine Schwester im fensterlosen Vorratsraum des Jugendzentrums eingesperrt und das Licht ausgeschaltet haben. Bei der Suche nach dem Lichtschalter stürzte Jenny und zog sich schwere Verletzungen zu. War es wirklich der Angeklagte oder wollte Dustin sie mit der Aktion unter Druck setzen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen