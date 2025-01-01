Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Geknebelt und gefesselt

SAT.1Staffel 9Folge 1582
Geknebelt und gefesselt

Geknebelt und gefesseltJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1582: Geknebelt und gefesselt

45 Min.Ab 12

Um seiner reichen Verlobten ein standesgemäßes Hochzeitsgeschenk machen zu können, soll Hajo den Import-Exporthändler Carl brutal überfallen und ihm 10.000 Euro geraubt haben. Trieb ihn die Missgunst seines zukünftigen Schwiegervaters Leonhard so weit? Wollte sich Hajo so den Segen des vermögenden Kaufhausbesitzers erkaufen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen