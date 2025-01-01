Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1595
Folge 1595: Geldgeile Eltern

46 Min.Ab 12

Martina Krass hat in der Lotterie eine lebenslange monatliche Sofortrente von 5.000 Euro gewonnen, da treten schon ihre berufsunfähigen Eltern auf den Plan und bitten zur Kasse. Nach einem Gerichtsurteil muss sie ihren Eltern tatsächlich Unterhalt zahlen. Doch dagegen wehrt sich Martina, da ihre Eltern gar nicht so mittellos sind, wie sie scheinen. Sind ihre Eltern tatsächlich nur Schmarotzer und wollen ihre eigene Tochter ausnehmen? Oder tut ihnen Martina Unrecht?

