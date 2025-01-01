Richter Alexander Hold
Folge 1595: Geldgeile Eltern
46 Min.Ab 12
Martina Krass hat in der Lotterie eine lebenslange monatliche Sofortrente von 5.000 Euro gewonnen, da treten schon ihre berufsunfähigen Eltern auf den Plan und bitten zur Kasse. Nach einem Gerichtsurteil muss sie ihren Eltern tatsächlich Unterhalt zahlen. Doch dagegen wehrt sich Martina, da ihre Eltern gar nicht so mittellos sind, wie sie scheinen. Sind ihre Eltern tatsächlich nur Schmarotzer und wollen ihre eigene Tochter ausnehmen? Oder tut ihnen Martina Unrecht?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1