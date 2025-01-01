Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eddas Erben

SAT.1Staffel 9Folge 1599
Eddas Erben

Richter Alexander Hold

Folge 1599: Eddas Erben

45 Min.Ab 12

Wer hat Oma Edda auf dem Gewissen? Erstickte der Angeklagte, der Ex-Freund von Oma Eddas Enkelin, die alte Frau, weil er in ihrem Testament begünstigt wurde und an das Erbe wollte? Doch nicht nur der Angeklagte zieht aus Oma Eddas Tod einen fi-nanziellen Vorteil: Die alte Dame hatte noch 27 andere Erben, vom Postboten bis zum Busfahrer. Ist vielleicht unter ihnen der Mör-der zu finden?

