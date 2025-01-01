Richter Alexander Hold
Folge 1604: Zwei Gesichter
45 Min.Ab 12
Lucy und ihre Freundinnen haben den Ruf, die Leute in ihrem Viertel zu terrorisieren. Jetzt steht die 16-Jährige vor Gericht, weil sie Mona Wolf ausgeraubt und ihr Haarlack in die Augen gesprüht haben soll. Dabei rollte Monas Kinderwagen mit ihrem Baby auf die Straße, was beinahe in einer Katastrophe endete. Spielt Lucy nur den Unschuldsengel? Oder steckt womöglich Monas alkoholabhängiger und abgebrannter Exfreund hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1