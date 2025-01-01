Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1606
45 Min.Ab 12

Unternehmer René Stemberg wurde mit einem Zettelspieß erstochen. Verdächtig ist Florian Hill, der ehemalige Hausmeister der Firma, der kurz zuvor von Stemberg fristlos entlassen worden war. Wollte sich Florian für den Jobverlust rächen? Aber was hat es zu bedeuten, dass Richter Alexander Hold kurz vor der Verhandlung ein gefesselter Mann vor die Füße geworfen wird?

SAT.1
