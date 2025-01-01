Richter Alexander Hold
Folge 1609: Die Übermutter
46 Min.Ab 12
Wer hat den Leiter einer Privatschule in seinem Büro niedergeschlagen? War es tatsächlich eine überambitionierte Mutter, weil das Stipendium für ihren zehnjährigen Sohn abgelehnt wurde, obwohl sie sich sogar auf eine Affäre mit dem Schulleiter eingelassen hatte? Oder steckt eine Schülerin hinter dem Angriff?
