Richter Alexander Hold
Folge 1615: Mietnomaden à la Flodders
45 Min.Ab 12
Jan Talgott ist bestürzt: Er ist auf eine Messie-Familie hereingefallen. Die macht es sich in seinem Elternhaus auf ihre Weise "gemütlich" und denkt nicht daran, Miete zu zahlen. Jans Frau steht aufgrund der finanziellen Belastung schon kurz vor der Depression. Ist dem Immobilienkaufmann der Kragen geplatzt? Hat er sich tatsächlich illegal Zutritt zur Wohnung von Familie Schütz verschafft und Mutter Ursula unter einem zwei Meter hohen Regal begraben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1