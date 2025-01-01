Richter Alexander Hold
Folge 1620: Der Tote im Boxclub
46 Min.Ab 12
Boxtrainer Richard Prager wird beim Training mit einem Elektroimpulsgerät getötet. Hat der vorbestrafte junge Boxer Timo Schulz die Herzschwäche des Opfers ausgenutzt und ihm den tödlichen Stromschlag verpasst? Immerhin hatte Timo herausgefunden, dass der Trainer eine Affäre mit der Frau von Timos großem Idol hat. Doch Richard Prager hatte noch andere Feinde: Eine berüchtigte Jugendgang stand mit dem Boxtrainer auf Kriegsfuß.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1