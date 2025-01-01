Richter Alexander Hold
Folge 1627: Überraschung aus Übersee
46 Min.Ab 12
Linda Coleman hat vor 16 Jahren ihre gerade mal 10-jährige Tochter Jessica bei deren Oma in Deutschland zurückgelassen, um sich mit ihrem Freund ein neues Leben in Amerika aufzubauen. Jetzt ist sie zurück und verlangt Unterhalt von ihrer inzwischen erwachsenen Tochter. Steht ihr das zu?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
